Внесена поправка о досрочных выборах в Госдуму

Согласно поправке, Госдума нового созыва после досрочных выборов должна собраться на первое заседание не позднее, чем на тридцатый день после её избрания, отмечает RT.

C предложением о досрочных выборах сегодня на пленарном заседании ранее выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Александр Карелин.

При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против такой инициативы, сообщает «ФедералПресс». Зюганов считает необходимым сначала решить проблему коронавируса и обвала рубля на фоне падения нефти

