Внесена поправка о досрочных выборах в Госдуму
Поправка в Конституцию о проведении досрочных выборов в Государственную думу поступила на обсуждение в нижнюю палату парламента, передает «Интерфакс». Инициатива наделяет правом действующую Госдуму седьмого созыва двумя третями голосов проголосовать за сокращение срока своих полномочий. В этом случае президент РФ вправе назначить новые выборы палаты.
Согласно поправке, Госдума нового созыва после досрочных выборов должна собраться на первое заседание не позднее, чем на тридцатый день после её избрания, отмечает RT.
C предложением о досрочных выборах сегодня на пленарном заседании ранее выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Александр Карелин.
При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против такой инициативы, сообщает «ФедералПресс». Зюганов считает необходимым сначала решить проблему коронавируса и обвала рубля на фоне падения нефти
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