Внесена поправка о досрочных выборах в Госдуму

Поправка в Конституцию о проведении досрочных выборов в Государственную думу поступила на обсуждение в нижнюю палату парламента, передает «Интерфакс». Инициатива наделяет правом действующую Госдуму седьмого созыва двумя третями голосов проголосовать за сокращение срока своих полномочий. В этом случае президент РФ вправе назначить новые выборы палаты.

В СПЧ не нашли законных оснований для досрочных выборов в Госдуму

Согласно поправке, Госдума нового созыва после досрочных выборов должна собраться на первое заседание не позднее, чем на тридцатый день после её избрания, отмечает RT.

C предложением о досрочных выборах сегодня на пленарном заседании ранее выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Александр Карелин.

При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против такой инициативы, сообщает «ФедералПресс». Зюганов считает необходимым сначала решить проблему коронавируса и обвала рубля на фоне падения нефти

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ГосдумаВыборыПоправки