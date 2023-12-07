Внеочередные выборы президента Азербайджана назначили на 7 февраля
Внеочередные выборы президента пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Ильхам Алиев.
«Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение внеочередных выборов президента ... 7 февраля 2024 года в порядке, установленном Избирательным кодексом республики», — указано в сообщении на сайте главы государства.
Алиев, который занимает пост главы Азербайджана с 2003 года, сможет вновь баллотироваться в президенты.
Между тем Совет Федерации РФ назначил выборы президента страны на 17 марта следующего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru