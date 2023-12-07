Внеочередные выборы президента Азербайджана назначили на 7 февраля

Москвичи получили более миллиона водительских удостоверений в центрах госуслуг Госзакупки на сумму до 20 млн рублей московские заказчики проводят у малого и среднего бизнеса Семь новых пешеходных мостов появятся в Москве в ближайшие два года Одобрены планы строительства трех московских городских вокзалов В столичном регионе сегодня облачно с прояснениями, возможен слабый снег и до 11 градусов мороза