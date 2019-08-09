Политолог объяснил призывы Минска унифицировать законы России и Беларуси

Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Михаил Мясникович призвал ускорить работу по гармонизации законодательств двух стран. Об этом он заявил на встрече с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым по итогам VI Форума регионов двух стран, прошедшего в конце июля в Петербурге.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН заявил, что речь, вероятнее всего, идет о нюансах в законодательствах стран, которые могут помешать развитию бизнеса.

«Локомотив интеграции – это экономика. И здесь наши законодательства, конечно, не радикально разошлись за время независимости, но есть нюансы: законы и подзаконные акты, регулирующие деятельность промышленных предприятий, бизнеса, налогообложения. Опять же, снятие двойного налогообложения, антимонопольное регулирование. Эти нюансы могут осложнять взаимную работу бизнеса и создание транснациональных корпораций. В принципе, необходимо в законодательстве продумывать некие льготы для наших транснациональных компаний, которые мы совместно создаем. Думаю, в этом ключе примерно Мясникович и предлагает двигаться.

В отношении прав граждан ситуация более или менее нормальная, по крайней мере, все нормативно-правовые акты приняты. Граждане России и Белоруссии имеют равные права. А вот в случае юридических субъектов, юрисдикции, правовой и судебной практик – здесь большое поле для работы», - сказал эксперт.

Ранее Дзермант в эфире НСН рассказал, при каких условиях Белоруссия сможет добиться упрощения визового режима с Евросоюзом.

