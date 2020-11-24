Влиятельные республиканцы пытаются убедить Трампа признать поражение на выборах

Около 100 специалистов по нацбезопасности опубликовали письмо в газете The Washington Post. Республиканцы отмечают, что отказ Трампа запустить процесс передачи власти угрожает национальной безопасности страны. В письме также подчеркнули, что в настоящий момент для страны важнее справиться с пандемией и "угрозами со стороны глобальных противников", таких как террористы.

В числе подписавшихся значатся экс-губернатор штата Пенсильвания, экс-министр внутренней безопасности Том Ридж и экс-директор Национальной разведки Джон Негропонте. Также в письме содержится призыв остановить "антидемократические нападки" и обвинения избирательных комиссий в мошенничестве. Эксперты осудили поведение Трампа в отношении коллегии выборщиков, назвав его "запугиванием" должностных лиц.

В письме также отмечается, что заявления и действия Трампа наносят долгосрочный репутационный ущерб институтам демократии в стране. Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Действующий президент не признал своего поражения перед кандидатом от демократов Джозефом Байденом.

