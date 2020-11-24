Влиятельные республиканцы пытаются убедить Трампа признать поражение на выборах
Влиятельные эксперты, входящие в Республиканскую партию США, в открытом письме просят своих однопартийцев в Конгрессе США убедить действующего американского президента Дональда Трампа признать поражение на прошедших президентских выборах и начать процесс передачи власти. Об этом сообщает ТАСС.
Около 100 специалистов по нацбезопасности опубликовали письмо в газете The Washington Post. Республиканцы отмечают, что отказ Трампа запустить процесс передачи власти угрожает национальной безопасности страны. В письме также подчеркнули, что в настоящий момент для страны важнее справиться с пандемией и "угрозами со стороны глобальных противников", таких как террористы.
В числе подписавшихся значатся экс-губернатор штата Пенсильвания, экс-министр внутренней безопасности Том Ридж и экс-директор Национальной разведки Джон Негропонте. Также в письме содержится призыв остановить "антидемократические нападки" и обвинения избирательных комиссий в мошенничестве. Эксперты осудили поведение Трампа в отношении коллегии выборщиков, назвав его "запугиванием" должностных лиц.
В письме также отмечается, что заявления и действия Трампа наносят долгосрочный репутационный ущерб институтам демократии в стране. Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Действующий президент не признал своего поражения перед кандидатом от демократов Джозефом Байденом.
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