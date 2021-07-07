Власти заявили, что убийство президента Гаити совершили иностранцы

Власти Гаити заявили, что убийство президента страны Жовенеля Моиза было совершено «вооруженным отрядом» иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделала канцелярия премьер-министра Гаити Клода Жозефа. Отмечается, что в стране на 15 дней введено «осадное положение» для поимки преступников.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», высказал мнение, что у убийства Моиза могли быть, как политические мотивы, так и связанные с бизнесом.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Жена президента была ранена. Глава правительства страны заявил, что часть нападавших говорила по-испански.

