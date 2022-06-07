Италия, Франция и ФРГ выступают за мирное решение конфликта вокруг Украины. «Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года», — пишет издание.

Ранее украинский президент заявил, что Киев никогда не признает Крым российским, а также не примет автономию Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) Киссинджер заявил, что Украине следует отдать Москве территории и, в идеале, занять место «нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой». После этого его внесли в базу украинского «Миротворца».

