Власти захотели продлить срок службы электроники на 10 лет
В России могут внедрить европейские технические регламенты для производителей крупной и мелкой электроники, сообщает РБК.
Проработать Минпромторгу и Минэкономразвития внедрение поручила вице-премьер Виктория Абрамченко. Как ожидается, инициатива продлит возможный срок использования электроники до десяти лет. С таким предложением выступил глава Минприроды Александр Козлов, который сослался на вступившие в силу в марте текущего года экодизайны электроники в Евросоюзе, которые обязывают производителей обеспечить покупателям право на ее ремонт в течение семи-десяти лет.
Министр считает, что их применение в России позволит сократить количество «электронного мусора», так как у граждан снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени.
Ранее заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила, что кабмин РФ занимается разработкой запрета на использование неперерабатываемого пластика, сообщает ТАСС.
По её словам речь идёт о цветном пластике, трудноизвлекаемых материалах.
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