Вице-премьер призвала запретить выпуск одноразовой посуды
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко зявила, что кабмин РФ занимается разработкой запрета на использование неперерабатываемого пластика, сообщает ТАСС.
По её словам речь идёт о цветном пластике, трудноизвлекаемых материалах.
«Такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее», - отметила она.
Вице-премьер указала, что извлечение 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичных ресурсов. Абрамченко добавила, что этого необходимо добиться к 2030 году.
Ранее стало известно, что в странах Евразийского экономического союза собираются ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов и другого одноразового пластика, сообщает Газета.ру. Данную идею поддержали в Минприроды и Минпромторге России.
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