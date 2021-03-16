Вице-премьер призвала запретить выпуск одноразовой посуды

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко зявила, что кабмин РФ занимается разработкой запрета на использование неперерабатываемого пластика, сообщает ТАСС.

По её словам речь идёт о цветном пластике, трудноизвлекаемых материалах.

«Такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее», - отметила она.

Вице-премьер указала, что извлечение 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичных ресурсов. Абрамченко добавила, что этого необходимо добиться к 2030 году.

Ранее стало известно, что в странах Евразийского экономического союза собираются ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов и другого одноразового пластика, сообщает Газета.ру. Данную идею поддержали в Минприроды и Минпромторге России.

