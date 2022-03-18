Власти Воронежской области опровергли уничтожение украинских ракет
18 марта 202220:48
Власти Воронежской области опровергли информацию об уничтожении двух украинских ракет под региональным центром. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению властей, происшествия не было, обстановка в регионе спокойная и безопасная.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru