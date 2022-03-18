Власти Воронежской области опровергли уничтожение украинских ракет

Власти Воронежской области опровергли информацию об уничтожении двух украинских ракет под региональным центром. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно заявлению властей, происшествия не было, обстановка в регионе спокойная и безопасная.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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Фото: ГолосUA
ТЕГИ:Воронежская Область
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