В России украинскую актрису Курилец приговорили к пяти годам тюрьмы заочно
Столичный Басманный суд заочно приговорил к пяти годам заключения украинскую актрису Адрианну Курилец-Кметюк (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Фигурантку признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, из-за призывов к насилию над российскими офицерами.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указали в Мосгорсуде.
Ранее суд заочно приговорил американского морпеха Майкл-Артура Сент-Джона к 14 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, напоминает RT.
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