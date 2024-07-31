В России украинскую актрису Курилец приговорили к пяти годам тюрьмы заочно

Столичный Басманный суд заочно приговорил к пяти годам заключения украинскую актрису Адрианну Курилец-Кметюк (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Фигурантку признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, из-за призывов к насилию над российскими офицерами.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указали в Мосгорсуде.

Ранее суд заочно приговорил американского морпеха Майкл-Артура Сент-Джона к 14 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, напоминает RT.

