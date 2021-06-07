Власти США вернули часть выкупа хакерам, напавшим на Colonial Pipeline
Следователи вернулись часть выкупа, который был выплачен хакерам после кибератаки на оператора американской компании Colonial Pipeline. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минюст США.
По данным ведомства, удалось вернуть около 2,3 миллиона, которые были отданы хакерам в криптовалюте в качестве выкупа. Министерство пояснило, что это стало существенной частью суммы, выплаченной оператором Colonial Pipeline злоумышленникам.
Ранее в мае телеканал CNBC передавал, что группа хакеров из Восточной Европы DarkSide, которая, по предварительным данным администрации США, виновата во взломе систем трубопроводной компании Colonial Pipeline, получила около 90 млн долларов за всё время своей деятельности.
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