Власти США прокомментировали информацию о возможной встрече с представителями КНР

Власти США намерены развивать дипломатические связи с Китаем, однако данных о проведении встреч в ближайшем будущем в администрации нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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Агентство отмечает, что ранее издание "Саут Чайна морнинг пост" опубликовало информацию о том, что США и КНР намерены провести встречу на Аляске. По данным издания, встреча якобы призвана способствовать перезагрузке в отношениях между странами.

Псаки отметила, что в администрации знают об этих сообщениях, однако пока не могут прокомментировать их, так как детали встреч еще не согласованы. По словам пресс-секретаря, президент США Джо Байден проводил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 10 февраля.

Пресс-секретарь отметила, что власти Соединенных Штатов "ищут возможности для взаимодействия", но на данном этапе в руководстве страны не могут утверждать ничего определенного.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияКитайСША
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