Власти США прокомментировали информацию о возможной встрече с представителями КНР

Агентство отмечает, что ранее издание "Саут Чайна морнинг пост" опубликовало информацию о том, что США и КНР намерены провести встречу на Аляске. По данным издания, встреча якобы призвана способствовать перезагрузке в отношениях между странами.

Псаки отметила, что в администрации знают об этих сообщениях, однако пока не могут прокомментировать их, так как детали встреч еще не согласованы. По словам пресс-секретаря, президент США Джо Байден проводил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 10 февраля.

Пресс-секретарь отметила, что власти Соединенных Штатов "ищут возможности для взаимодействия", но на данном этапе в руководстве страны не могут утверждать ничего определенного.

