Власти США отложили блокировку TikTok еще на неделю

Власти США отложили запрет китайского приложения TikTok до 4 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда в Вашингтоне.

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Комитет по международным инвестициям в США позволил приложению работать еще неделю с 27 ноября до 4 декабря 2020 года. Ранее в ноябре американские СМИ заявили о том, что администрация Штатов отложили реализацию запрета на пользование приложением TikTok, так как суды США еще рассматривают связанные с блокировкой дела.

Причиной для блокировки стала предполагаемая связь приложения с властями КНР. По мнению властей, TikTok может незаконно собирать информацию о пользователях и передавать ее в Китай. Компания ByteDance, обладающая правами на приложение, отрицает свою причастность к этому делу.

В сентябре США наложили запрет на скачивание приложения TikTok, а также на размещение его в магазинах приложений.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БлокировкаКитайСША
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