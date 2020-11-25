Власти США отложили блокировку TikTok еще на неделю

Комитет по международным инвестициям в США позволил приложению работать еще неделю с 27 ноября до 4 декабря 2020 года. Ранее в ноябре американские СМИ заявили о том, что администрация Штатов отложили реализацию запрета на пользование приложением TikTok, так как суды США еще рассматривают связанные с блокировкой дела.

Причиной для блокировки стала предполагаемая связь приложения с властями КНР. По мнению властей, TikTok может незаконно собирать информацию о пользователях и передавать ее в Китай. Компания ByteDance, обладающая правами на приложение, отрицает свою причастность к этому делу.

В сентябре США наложили запрет на скачивание приложения TikTok, а также на размещение его в магазинах приложений.

