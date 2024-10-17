Власти Севастополя приняли решение передать в госсобственность ПАО «Севастопольгаз»
ПАО «Севастопольгаз», который находился в собственности украинских олигархов, переходит в государственную собственность, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Соответствующее решение было принято сегодня утром на заседании правительства.
Развожаев поблагодарил за помощь в этом вопросе директора ФСБ РФ Александра Бортникова и генерального прокурора РФ Игоря Краснова, а также силовые ведомства Севастополя и Крыма.
Губернатор отметил, что сейчас на предприятии назначили временную администрацию из числа сотрудников ГУПа «Севастопольгаз», сформированную правительством. Сотрудники в курсе ситуации и знают «систему и все нюансы», уточнил он.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что депутаты Государственного совета поддержали решение о национализации активов ряда украинских политиков и бизнесменов, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru