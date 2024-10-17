Власти Севастополя приняли решение передать в госсобственность ПАО «Севастопольгаз»

Развожаев поблагодарил за помощь в этом вопросе директора ФСБ РФ Александра Бортникова и генерального прокурора РФ Игоря Краснова, а также силовые ведомства Севастополя и Крыма.

Губернатор отметил, что сейчас на предприятии назначили временную администрацию из числа сотрудников ГУПа «Севастопольгаз», сформированную правительством. Сотрудники в курсе ситуации и знают «систему и все нюансы», уточнил он.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что депутаты Государственного совета поддержали решение о национализации активов ряда украинских политиков и бизнесменов, передает RT.



