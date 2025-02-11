Власти саратовского Балаково объяснили повышение надбавок до 400% для чиновников

С 2025 года в администрации Балаковского района Саратовской области были увеличены ежемесячные надбавки и оклады для муниципальных служащих. Максимальная надбавка, составляющая 400% от оклада, предусмотрена для первого заместителя главы района. Однако должность первого заместителя в администрации не существует, что вызвало вопросы.

Изменения касаются повышения ежемесячных доплат за особые условия службы, которые теперь могут достигать 400% от оклада, а также увеличения окладов самих служащих.

Названа средняя зарплата чиновника в России

Глава района Сергей Барулин отметил, что решение о повышении заработной платы было принято для того, чтобы снизить текучесть кадров в местной администрации, так как зарплаты не повышались с 2016 года, а ежегодная индексация составляла лишь 3-4%.

Барулин подчеркнул, что зарплаты сотрудников муниципальной службы не могли конкурировать с более высокими доходами в крупных промышленных предприятиях региона. В пример он привел повышение окладов: зарплата ведущего специалиста увеличится с 7 617 до 11 248 рублей, консультанта — с 9 353 до 13 453 рублей, а оклад начальников отдела вырастет с 10 288 до 14 672 рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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