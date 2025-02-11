Власти саратовского Балаково объяснили повышение надбавок до 400% для чиновников

С 2025 года в администрации Балаковского района Саратовской области были увеличены ежемесячные надбавки и оклады для муниципальных служащих. Максимальная надбавка, составляющая 400% от оклада, предусмотрена для первого заместителя главы района. Однако должность первого заместителя в администрации не существует, что вызвало вопросы.

Изменения касаются повышения ежемесячных доплат за особые условия службы, которые теперь могут достигать 400% от оклада, а также увеличения окладов самих служащих.