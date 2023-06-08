Власти Румынии вышлют 51 сотрудника российского посольства

В сообщении говорится, что посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был проинформирован об ограничении численности сотрудников посольства до уровня, близкого к численности румынского диппредставительства в России.

«По решению румынских властей, РФ должна сократить количество должностей в Румынии на 51 должность - на 21 дипломатическую должность и на 30 должностей технико-административного персонала», - уточнили в румынском МИД.

Отмечается, что сотрудники российского диппредставительства должны покинут Румынию в течение 30 дней.

Ранее власти Финляндии объявили о решении выслать девять сотрудников российского посольства в Хельсинки, обвинив их в разведывательной деятельности, сообщает RT.