Власти Румынии вышлют 51 сотрудника российского посольства
Румынские власти приняли решение о сокращении дипломатического персонала и технико-административного представительства России в республике, сообщает МИД Румынии.
В сообщении говорится, что посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был проинформирован об ограничении численности сотрудников посольства до уровня, близкого к численности румынского диппредставительства в России.
«По решению румынских властей, РФ должна сократить количество должностей в Румынии на 51 должность - на 21 дипломатическую должность и на 30 должностей технико-административного персонала», - уточнили в румынском МИД.
Отмечается, что сотрудники российского диппредставительства должны покинут Румынию в течение 30 дней.
Ранее власти Финляндии объявили о решении выслать девять сотрудников российского посольства в Хельсинки, обвинив их в разведывательной деятельности, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru