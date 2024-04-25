Власти РФ признали двух латвийских дипломатов персонами нон грата
Двое латвийских дипломатов были признаны в России персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве указали, что временной поверенной в делах Латвии Даце Рутке был выражен решительный протест в связи с высылкой из прибалтийской страны двух российских дипломатов.
«Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии», - указано в заявлении.
В МИД РФ добавили, что если Латвия продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов, Москва предпримет другие «болезненные для Риги» ответные шаги.
Ранее российские власти объявили персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru