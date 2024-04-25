Власти РФ признали двух латвийских дипломатов персонами нон грата

В ведомстве указали, что временной поверенной в делах Латвии Даце Рутке был выражен решительный протест в связи с высылкой из прибалтийской страны двух российских дипломатов.

«Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии», - указано в заявлении.

В МИД РФ добавили, что если Латвия продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов, Москва предпримет другие «болезненные для Риги» ответные шаги.

Ранее российские власти объявили персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

