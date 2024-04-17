Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамёльдер был выражен решительный протест в связи с безосновательным объявлением в марте персоной нон грата дипломата посольства РФ в Таллине.

«Исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве», - заключили в российском МИД.

Ранее российские власти расширили число граждан Австралии, которым запрещён въезд на территорию России, сообщает RT.

