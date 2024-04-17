Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии
Российские власти приняли решение высылать из страны сотрудника посольства Эстонии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамёльдер был выражен решительный протест в связи с безосновательным объявлением в марте персоной нон грата дипломата посольства РФ в Таллине.
«Исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве», - заключили в российском МИД.
Ранее российские власти расширили число граждан Австралии, которым запрещён въезд на территорию России, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии
- Россия внесла в стоп-лист 235 подданных Австралии
- «Би-2» объявили об уходе гитариста
- Песков подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха
- Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ
- ПВО сбила украинский беспилотник над Татарстаном
- Лолита заявила, что Пугачева раскритиковала ее за участие в «голой вечеринке»
- Роскосмос: Корабль «Прогресс МС-27» отправится к МКС в мае
- В Крыму передали в суд дело о гибели журналистки Бабаевой
- Wildberries начнет продажу автомобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru