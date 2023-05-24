Власти рассмотрят денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
Российский парламент рассмотрит денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
В документе отмечается, что палаты Федерального собрания рассмотрят вопрос о денонсации соглашения, подписанного Россией и Украиной 24 декабря 2003 года. Представителем Путина при рассмотрении назначен замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
Ранее Госдума приняли решение денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru