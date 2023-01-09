СМИ: Польша повысит зарплаты шпионам из-за конфликта на Украине
Польше пришлось повысить зарплаты шпионам из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Rzeczpospolita.
По данным издания, украинский кризис «обнажил недостаточное финансирование польской разведки и контрразведки». Отмечается, что, повышая выплаты, Варшава планирует мотивировать шпионов остановить волну увольнений.
«Ситуация особенная, из-за конфликта на Украине у сотрудников спецслужб стало гораздо больше работы. Их роль сегодня крайне важна», — подчеркнул депутат сейма Адам Шлапка.
Как отмечает Rzeczpospolita, после начала украинского конфликта потребности Агентства разведки увеличились. При этом бюджет спецслужбы на 2022 год сократился почти на 20%.
По словам бывшего разведчика Томаша Бронися, близкие сотрудников разведки даже не знают о занятии шпионов, им «приходится лгать ради дела», и это должны компенсировать высокие зарплаты.
Между тем СМИ сообщили, что Варшава приложила максимальные усилия, чтобы убедить партнеров по НАТО предоставить Украине все необходимое для серьезного ослабления России. Польша якобы ведет лоббистскую деятельность и настраивает Францию и Германию на шаги по ослаблению РФ, пишет РИА ФАН. Варшава пытается не допустить прекращения боевых действий на Украине и «раз и навсегда сдержать Россию», отмечает телеканал «360».
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