Власти Польши ввели ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

Власти Польши ввели ограничения на передвижение по стране российских дипломатов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

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По его словам, дипломаты посольства РФ, за исключением посла России Сергея Андреева, смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства).

Он также отметил, что сотрудники консульских учреждений РФ в Польше будут ограничены в передвижениях регионами, в которых они работают.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на действия польских властей.

«Чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах», - заключила она.

Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что республика завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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