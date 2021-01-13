Власти Нью-Йорка разрывают все контракты с компанией семьи Трампа

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о решении городских властей прекратить действие всех контрактов с компанией Trump Organization, которая принадлежит семье действующего президента США Дональда Трампа. «Если компания или ее руководство занимаются преступной деятельностью, мы (мэрия Нью-Йорка) имеем право разорвать контракт», - заявил градоначальник в эфире MSNBC.

Де Блазио уточнил, что под преступной деятельностью подразумевает «подстрекательство к мятежу против правительства страны» со стороны главы Белого дома. По сведениям агентства Bloomberg, Trump Organization имеет контракты с Нью-Йорком на 17 миллионов долларов.

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Накануне стало известно об отказе от сотрудничества с Трампом кредитных организаций Deutsche Bank и Signature Bank.

На прошлой неделе сторонники Дональда Трампа после митинга в его поддержку ворвались в здание Конгресса США, где проходила процедура утверждения итогов президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В эти минуты в нижней палате американского парламента проходит заседание по этому вопросу

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