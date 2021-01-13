Волчий билет для Трампа: Импичмент от Конгресса проводит президента на пенсию
Оппоненты действующего президента США торопятся отстранить его от должности, чтобы разрушить его политическую карьеру, считают собеседники НСН.
Вице-президент США Майк Пенс отказался выступать против отстранения Дональда Трампа от власти, заявив, что он не будет использовать 25-ю поправку к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности.
«Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны», — отметил Пенс, призвав конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации.
Ранее палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу. После штрума Капитолия сторонниками пока ещё действующего президента политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии. После отказа Пенса конгрессменам придётся решать вопрос об импичменте самим - ожидается, что обсуждение начнётся в среду.
Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН объяснил, почему конгрессмены торопятся объявить импичмент своему президенту за восемь дней до истечения срока его полномочий.
«Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере. Импичмент можно объявить только действующему президенту, а через несколько дней он уже главой государства не будет. Поэтому если это делать, то в ближайшее время. Трамп может сохранить влияние на республиканцев определенного толка, но это уже будет неизбираемый человек», - отметил он.
Телеведущий добавил, что при отказе вице-президента Майка Пенса применять 25-ю поправку к Конституции процедура импичмента может начаться в тот же день.
Сам Дональд Трамп назвал рассмотрение в конгрессе вопроса об объявлении ему импичмента продолжением «охоты на ведьм». По его словам, вся эта ситуация «абсолютно нелепа» и является «опасной» для США, так как импичмент вызовет «невероятный гнев» населения.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, что Трампа пытаются выжить из политики его политические оппоненты, одновременно создав предпосылки для дальнейших преследований. Вместе с тем он выразил сомнение в отстранении президента США от власти до истечения его полномочий.
«Думаю, они не успеют. По крайней мере, это очень трудно сделать, соблюдая американские правила. Делают они это специально, чтобы "зачистить" Трампа и трампизм, убрать с политической площадки. Если они эти действия хотя бы начнут, у них есть шанс законодательно запретить ему дальше избираться. Они боятся, что он еще раз попробует на выборы пойти. Или люди, которых он поддержит. Трамп был во многом случайным человеком для американского политического истеблишмента. Он чужой не только для практически всех демократов, но и для многих республиканцев. Он вне политического класса. И они пытаются выжечь все, что связано с Трампом, и создать предпосылки для его дальнейших преследований», - сказал Климов.
Вместе с тем он выразил мнение, что Трамп продолжит участие в американской политике.
«У Трампа есть связи, есть деньги, немаленький теперь политический опыт. И он амбициозный человек. Если они не совершат его политическое убийство, то он будет заметной фигурой в США. Он может попытаться создать свою политическую партию. Думаю, часть республиканцев, не афишируя, будет поддерживать Трампа. У него есть определенная база, более 70 млн взрослых американцев - это очень серьезный объем для политического фундамента. Грех этим не воспользоваться. Если его политического убийства сейчас не произойдет, Трамп будет давать о себе знать, пока жив», - заключил сенатор.
Полномочия Дональда Трампа истекают 20 января, в день инаугурации победившего на выборах демократа Джо Байдена. По мнению его оппонентов, отказ президента признать поражение на выборах и подстрекательство своих сторонников привели к атаке на здание Капитолия.
6 января в Вашингтоне в ходе массовых беспорядков на несколько часов была парализована работа Конгресса. Участники акции «Марш за спасение Америки» прервали совместное заседание с участием сенаторов и членов Палаты представителей США, которые собрались, чтобы утвердить результаты выборов президента.
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