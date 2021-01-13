Волчий билет для Трампа: Импичмент от Конгресса проводит президента на пенсию

Вице-президент США Майк Пенс отказался выступать против отстранения Дональда Трампа от власти, заявив, что он не будет использовать 25-ю поправку к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности.

«Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны», — отметил Пенс, призвав конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации.

Ранее палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу. После штрума Капитолия сторонниками пока ещё действующего президента политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии. После отказа Пенса конгрессменам придётся решать вопрос об импичменте самим - ожидается, что обсуждение начнётся в среду.

Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН объяснил, почему конгрессмены торопятся объявить импичмент своему президенту за восемь дней до истечения срока его полномочий.

«Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере. Импичмент можно объявить только действующему президенту, а через несколько дней он уже главой государства не будет. Поэтому если это делать, то в ближайшее время. Трамп может сохранить влияние на республиканцев определенного толка, но это уже будет неизбираемый человек», - отметил он.

Телеведущий добавил, что при отказе вице-президента Майка Пенса применять 25-ю поправку к Конституции процедура импичмента может начаться в тот же день.