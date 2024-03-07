Власти Норвегии выделят $153 миллиона на закупку боеприпасов для Украины

Для этих целей власти королевства выделят сумму в норвежских кронах эквивалентную $153 миллионам. Об этом объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Глава норвежского оборонного ведомства Бьорн Арильд Грамм, в свою очередь, заявил о присоединении страны к коалиции в поддержку противовоздушной обороны Украины.

«Норвежские ПВО вносят свой вклад в спасение жизней украинцев и защиту критически важной инфраструктуры каждый день», - отметил министр.

Ранее Бельгия выделила 200 млн евро на срочную закупку снарядов для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

