Власти Невады не увидели фактов фальсификаций на выборах в США
Генеральный прокурор штата Невада Аарон Форд заявил об отсутствии свидетельств фальсификаций на выборах президента США в штате.
Как рассказал генпрокурор в эфире телеканала CBS, власти 17 округов этого ключевого штата не обнаружили никаких нарушений.
Ранее сообщалось, что штаб президента США Дональда Трампа собирается оспорить в суде результаты выборов в Неваде. По данным команды республиканца, как минимум 10 тысяч голосов были отданы людьми, не проживающими в Неваде.
Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в трёх штатах продолжается подсчёт голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270.
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