Штаб Трампа оспорит итоги голосования в штате Невада

Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа планирует оспорить в суде результаты подсчёта голосов в ключевом штате Невада.

По данным Fox News, штаб сообщил о как минимум 10 тысячах голосов, отданных на выборах людьми, не проживающими в Неваде.

По предварительным подсчётам, в штате лидирует кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден. Если официальные результаты подтвердят лидерство Байдена, демократ получит 270 голосов выборщиков, которые необходимы для победы в президентской гонке.

Ранее штаб Дональда Трампа подал иски к властям штатов Мичиган и Пенсильвания из-за попыток демократов скрыть процесс подсчёта результатов. Также штат республиканца потребовал пересчёта голосов в штате Висконсин, заявив о нарушениях, влияющих на достоверность итогов выборов.

Избирательные штабы обоих кандидатов в президенты США готовы оспорить результаты подсчётов голосов, если у них возникнут сомнения в прозрачности процесса или допущенных нарушениях.

В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирали нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Associated Press, большинство из них получил Байден (264 голоса выборщиков).

