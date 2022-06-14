Власти Мурманской области опровергли введение платы за посещение Териберки

Ранее ряд СМИ опубликовали проект документа регионального Минприроды, в котором говорились о введении платы для ООПТ. В частности, за въезд в Териберку, согласно документу, взымалась плата 300 рублей для местных жителей, 465 рублей - с иногородних и 620 - с иностранных граждан.

По словам главы региона Андрея Чибиса, распространенный документ является несогласованным и уже снят с обсуждения. Между тем, он добавил, что плата все-таки будет вводится, но поэтапно и только для приезжающих в регион гостей.







