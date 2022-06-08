Норвегия закроет своё генеральное консульство в Мурманске
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил, что генеральное консульство страны в Мурманске будет закрыто с 1 июля 2022 года, сообщает пресс-служба норвежского внешнеполитического ведомства.
По его словам, прекращение работы диппредставительства временное.
«Мы не можем продолжать работать в обычном режиме, когда наша деятельность практические свелась к нулю. Мы временно закрываем представительство, но оно возобновит работу, как только позволит ситуация», - добавил глава МИД Норвегии.
Ранее в Норвегии заявили о решении приостановить финансирование совместных с Россией проектов по ядерной безопасности, сообщает RT.
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