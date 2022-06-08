Норвегия закроет своё генеральное консульство в Мурманске

По его словам, прекращение работы диппредставительства временное.

«Мы не можем продолжать работать в обычном режиме, когда наша деятельность практические свелась к нулю. Мы временно закрываем представительство, но оно возобновит работу, как только позволит ситуация», - добавил глава МИД Норвегии.

Ранее в Норвегии заявили о решении приостановить финансирование совместных с Россией проектов по ядерной безопасности, сообщает RT.

