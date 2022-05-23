РБК: Москва выделит бюджет на восстановление Донецка и Луганска

Власти Москвы выделят средства из городского бюджета на восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска, разрушенных в ходе военных действий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к московской мэрии.

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По данным источника издания, Москва будет оказывать «комплексную помощь». Сумму, которую планируют выделить, источник не уточнил.

В пресс-службе мэрии столицы отказали изданию в комментарии по данному вопросу.




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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Москва
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