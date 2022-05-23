РБК: Москва выделит бюджет на восстановление Донецка и Луганска
23 мая 202220:34
Власти Москвы выделят средства из городского бюджета на восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска, разрушенных в ходе военных действий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к московской мэрии.
По данным источника издания, Москва будет оказывать «комплексную помощь». Сумму, которую планируют выделить, источник не уточнил.
В пресс-службе мэрии столицы отказали изданию в комментарии по данному вопросу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 158 / сут.
Умерли
378 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 117 / сут.
- В США зарегистрированы пять случаев заражения оспой обезьян
- ЦБ опроверг слухи о введении ограничений на снятие наличных
- Пентагон: 20 стран направят Украине дополнительную военную помощь
- РБК: Москва выделит бюджет на восстановление Донецка и Луганска
- Эрдоган заявил, что Турция не будет участвовать в «шоу по Украине»
- В Бразилии выразили готовность к замене РФ и Китая на рынке продовольствия
- В Литву с начала конфликта прибыли 54 тысячи украинских беженцев
- В Великобритании подтвердили еще 36 случаев заражения оспой обезьян
- Лавров заявил, что Россия достойно ответит на политизацию спорта
- СМИ: Литва, Словакия, Латвия и Эстония призывают конфисковать российские активы
23 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru