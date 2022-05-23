В Литву с начала конфликта прибыли 54 тысячи украинских беженцев

Около 54 тысяч украинских беженцев прибыли в Литву с начала конфликта на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент статистики республики.

По данным ведомства, за минувшую неделю в страну прибыли около тысячи украинцев.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».




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ФОТО: РИА Новости
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