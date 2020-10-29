Власти Москвы надеются обойтись без жестких ограничений по COVID-19
Московский мэр Сергей Собянин выразил надежду на то, что необходимости введения в Москве жестких ограничений по COVID-19, как в странах Евросоюза, не будет. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала “Россия 1”.
По словам Собянина, в настоящее время это не нужно. Как отметил мэр, новых ограничений можно будет избежать, если продолжать следовать уже введенным.
Накануне Франция и Германия объявили о национальном карантине из-за роста числа заражений коронавирусом. Как ожидается, карантин в странах будет длиться до 1 декабря.
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