Власти Молдавии пообещали закрыть долг перед «Газпромом» до конца недели
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что долг перед российским «Газпромом» будет закрыт до конца текущей недели. Об этом сообщает «Интерфакс».
Спыну пояснил, что долг будет покрыт из бюджетных средств, выделенных в период режима чрезвычайного положения госпредприятию Energocom. По словам политика, на эти цели будут использованы 1,4 млрд леев (около $75 млн).
В октябре текущего года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет. Накануне «Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты долга.
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