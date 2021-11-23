Власти Молдавии пообещали закрыть долг перед «Газпромом» до конца недели

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что долг перед российским «Газпромом» будет закрыт до конца текущей недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Спыну пояснил, что долг будет покрыт из бюджетных средств, выделенных в период режима чрезвычайного положения госпредприятию Energocom. По словам политика, на эти цели будут использованы 1,4 млрд леев (около $75 млн).

В октябре текущего года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет. Накануне «Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты долга.




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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МолдавияГазпром
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