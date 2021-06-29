Власти Литвы не признали решение Минска о выходе из «Восточного партнерства»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ведомство не признает законным решение Минска о выходе из программы ЕС "Восточное партнерство", поскольку оно принято якобы нелегальной властью. Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

"Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью", - цитирует Ландсбергиса ТАСС. Руководство страны не признало итоги выборов президента, прошедших в августе 2020 года, и считает их сфальсифицированными президентом Александром Лукашенко.

По словам Ландсбергиса, граждане Белоруссии смогут по-прежнему пользоваться преимуществами в рамках программы "Восточное партнерство". Он также отметил, что Литва готова помогать "демократической Белоруссии".

Ранее в понедельник МИД Белоруссии объявил о приостановке участия в программе Европейского союза "Восточное партнерство". Такой шаг был вызван санкциями, введёнными ЕС в отношении страны.

