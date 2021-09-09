Власти Кубы и Никарагуа выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Кубинское министерство иностранных дел и президент Никарагуа Даниэль Ортеги выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зеничева.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. В ведомстве сообщили, что он погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Зиничеву было 55 лет. В мае 2018 года Зиничев был назначен министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и сохранил свой пост при новом правительстве Михаила Мишустина.



