Власти Кубы и Никарагуа выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Кубинское министерство иностранных дел и президент Никарагуа Даниэль Ортеги выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зеничева.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. В ведомстве сообщили, что он погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника.
Зиничеву было 55 лет. В мае 2018 года Зиничев был назначен министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и сохранил свой пост при новом правительстве Михаила Мишустина.
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