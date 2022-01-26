Власти Казахстана с 26 января отменят режим антитеррористической операции
С 26 января режим антитеррористической операции отменяется в Алма-Атинской и Жамбылской областях Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.
Ранее в остальных регионах страны режим уже был отменен. Кроме того, будет снят «красный» уровень террористической опасности в указанных регионах, его заменят на «оранжевый».
Массовые протесты в Казахстане прошли в начале января из-за резкого повышения цены на газ, однако затем к ним присоединились политические и социальные требования.
Январский кризис в Казахстане выявил копившиеся годами проблемы, и расслоение доходов в республике стало «зажженной спичкой у пороховой бочки», рассказал ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с бизнесменами в Нур-Султане.
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