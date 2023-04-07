Власти Казахстана отрицают отправку военной техники в России

Минобороны Казахстана опровергло сообщения о поставках военной техники в России, сообщает портал «Стоп фейк».

«Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию, не соответствует действительности», - говорится в заявлении.

Ранее в социальных сетях стали распространяться видеоролики, на которых видно передвижение военной техники. Авторы утверждает, что техника едет из Павлодара в Омск. В Минобороны Казахстана отметили, что данная техника движется из центра страны в восточную часть на ремонт.

Также отмечается, что с августа прошлого года Казахстан запретил экспорт вооружения и военной техники.

Ранее бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с НСН заявил, что республику ожидают сложные времена. В частности, из-за роста цен и снижения зарплат в Казахстане могут произойти новые социальные потрясения.

