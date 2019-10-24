Власти Канады назначили нового посла в РФ

Власти Канады приняли решение сменить посла страны в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канадский МИД.

Должность посла Канады в РФ займет Элисон ЛеКлэр. Она заменит Джона Кера, который представлял Канаду в России с 2013 года. Чем в дальнейшем займется Кер пока неизвестно.

О причинах соответствующей перестановки также не сообщается.

Неделей ранее 17 октября сообщалось, что в Москве сотрудники полиции по запросу Интерпола задержали гражданина Канады, который разыскивается в США по подозрению в мошенничестве.



