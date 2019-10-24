Власти Канады назначили нового посла в РФ
24 октября 201920:13
Власти Канады приняли решение сменить посла страны в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канадский МИД.
Должность посла Канады в РФ займет Элисон ЛеКлэр. Она заменит Джона Кера, который представлял Канаду в России с 2013 года. Чем в дальнейшем займется Кер пока неизвестно.
О причинах соответствующей перестановки также не сообщается.
Неделей ранее 17 октября сообщалось, что в Москве сотрудники полиции по запросу Интерпола задержали гражданина Канады, который разыскивается в США по подозрению в мошенничестве.
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