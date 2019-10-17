Канадца задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
17 октября 201910:37
В Москве сотрудники полиции по запросу Интерпола задержали гражданина Канады, который разыскивается в США по подозрению в мошенничестве, сообщает АГН Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что 68-летний мужчина был задержан на Кудринской площади Москвы. Информация о нем передана в прокуратуру Москвы и Интерпол.
Собеседники агентства сообщили, что канадец подозревается в мошенничестве, в том числе против американского правительства, а также в финансовых махинациях.
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ФОТО: pxhere.com
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