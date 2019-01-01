Власти Ирана объявили о задержании 17 американских шпионов

Власти Ирана сообщили об аресте 17 человек, которые якобы вели шпионскую деятельность в интересах США, передает RT.

Отмечается, что задержанные обвиняются в работе на Центральное разведывательное управление США, при этом некоторым из них грозит смертная казнь. Также сообщается, что аресты проходили в течение последнего года.

Ранее Иран захватил в Ормузском заливе британский танкер. Позже СМИ сообщили, что британские спецслужбы и правительство считают, что к захвату судна якобы причастен Кремль.

В ответ на эти подозрения в эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский Евгений Сатановский рекомендовал британским политикам обратиться психиатрическую больницу имени Кащенко.

