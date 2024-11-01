Власти Индонезии запретили продажу смартфонов Google в стране

Как отмечают власти островного государства, компания обязалась оснастить свои смартфоны и другие гаджеты не менее чем 40% комплектующих, которые производится внутри Индонезии, но не выполнила это условие.

Правительство страны обязывает иностранных производителей выполнять такие требования в рамках, проводимой политики, нацеленной на поддержку местной промышленности и сокращение зависимости от импорта.

Ранее в Индонезии запретили продажу iPhone 16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

