СМИ: ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление в союз из-за закона об иноагентах

Согласно данным, решение Брюсселя о начале переговоров с Тбилиси о вступлении в союз, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок. Других подробностей в сообщении не приводится.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на проект закона об иноагентах. Она отметила, что этот закон отдаляет Грузию от вступления в Европейский союз.

До этого парламент Грузии официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении. При этом уже месяц в Тбилиси продолжаются протесты из-за принятия закона, передает «Радиоточка НСН».

