СМИ: ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление в союз из-за закона об иноагентах
Евросоюз может заморозить заявку Грузии на вступление в ЕС, если в стране будет принят закон об иноагентах. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
Согласно данным, решение Брюсселя о начале переговоров с Тбилиси о вступлении в союз, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок. Других подробностей в сообщении не приводится.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на проект закона об иноагентах. Она отметила, что этот закон отдаляет Грузию от вступления в Европейский союз.
До этого парламент Грузии официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении. При этом уже месяц в Тбилиси продолжаются протесты из-за принятия закона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru