СМИ: ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление в союз из-за закона об иноагентах

Евросоюз может заморозить заявку Грузии на вступление в ЕС, если в стране будет принят закон об иноагентах. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Депутаты из Литвы и ФРГ выступили на митинге против закона об иноагентах в Грузии

Согласно данным, решение Брюсселя о начале переговоров с Тбилиси о вступлении в союз, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок. Других подробностей в сообщении не приводится.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на проект закона об иноагентах. Она отметила, что этот закон отдаляет Грузию от вступления в Европейский союз.

До этого парламент Грузии официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении. При этом уже месяц в Тбилиси продолжаются протесты из-за принятия закона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзГрузия

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