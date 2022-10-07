Власти Грузии исключили передачу Саакашвили Украине

Глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе исключил возможность передачи экс-президента республики Михаила Саакашвили Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Саакашвили потерял интерес к политике

Кобахидзе заявил, что аналогичный запрос со стороны Грузии много лет игнорировался властями Украины.

Ранее стало известно, что Саакашвили похудел в тюрьме на 30 кг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: flickr.com // vantes A.
ТЕГИ:УкраинаГрузия
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