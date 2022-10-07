Власти Грузии исключили передачу Саакашвили Украине
6 октября 202223:00
Глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе исключил возможность передачи экс-президента республики Михаила Саакашвили Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Кобахидзе заявил, что аналогичный запрос со стороны Грузии много лет игнорировался властями Украины.
Ранее стало известно, что Саакашвили похудел в тюрьме на 30 кг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru