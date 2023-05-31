Власти Германии объявила о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране

Власти Германии объявили об отзыве разрешения на деятельность четырех из пяти генконсульств России в стране, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

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В сообщении говорится, что данная мера является ответом на решение российских властей сократить присутствие госслужащих Германии в России, Москве необходимо закрыть свои генконсульства в ФРГ до конца текущего года.

«К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине»,- заявил спикер МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Кроме того, Германия намерена до ноября закрыть генконсульства ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия с 1 сентября прекратит работу генконсульства в шведском Гётеборге, а также отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Петербурге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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