Власти Гаити просят США направить в страну войска
10 июля 202100:07
Власти Гаити направили запрос США с просьбой ввести войска в страну с целью защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, заявление сделал министр по делам голосования и межпартийным отношениям Гаити Матиас Пьер.
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Ранее на него уже совершались покушения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru