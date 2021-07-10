Власти Гаити просят США направить в страну войска

Власти Гаити направили запрос США с просьбой ввести войска в страну с целью защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Полиция Гаити задержала 19 человек по делу об убийстве президента страны

По данным агентства, заявление сделал министр по делам голосования и межпартийным отношениям Гаити Матиас Пьер.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Ранее на него уже совершались покушения.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:США
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