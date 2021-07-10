Власти Гаити просят США направить в страну войска

По данным агентства, заявление сделал министр по делам голосования и межпартийным отношениям Гаити Матиас Пьер.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Ранее на него уже совершались покушения.





