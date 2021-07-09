Полиция Гаити задержала 19 человек по делу об убийстве президента страны

По данным правоохранителей, 17 из подозреваемых являются гражданами Колумбии, еще двое задержанных имеют гражданство США, при этом являются выходцами с Гаити.

Все они подозреваются в участии в убийстве президента страны, которое произошло в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля. Накануне правоохранительные органы заявили о ликвидации наемников, напавших на резиденцию Моиза.

Газета Nouvelliste ранее в пятницу писала, что два американца гаитянского происхождения, которые были задержаны по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза и были переводчиками, заявили, что наемники не собирались убивать главу государства.

