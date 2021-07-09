Полиция Гаити задержала 19 человек по делу об убийстве президента страны

Власти Гаити задержали 19 человек, которые могли быть причастны к организации убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает Национальная полиция страны на своей официальной странице в Facebook.

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По данным правоохранителей, 17 из подозреваемых являются гражданами Колумбии, еще двое задержанных имеют гражданство США, при этом являются выходцами с Гаити.

Все они подозреваются в участии в убийстве президента страны, которое произошло в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля. Накануне правоохранительные органы заявили о ликвидации наемников, напавших на резиденцию Моиза.

Газета Nouvelliste ранее в пятницу писала, что два американца гаитянского происхождения, которые были задержаны по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза и были переводчиками, заявили, что наемники не собирались убивать главу государства.

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ФОТО: Global Look Press via ZUMA Press
ТЕГИ:ЗадержаниеПрезидентУбийство
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