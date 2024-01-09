Власти Финляндии отказались открывать КПП на границе с Россией

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что правительство страны отказалось открывать КПП на границе с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаФинляндияРоссия

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