Власти Финляндии отказались открывать КПП на границе с Россией
9 января 202415:05
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru