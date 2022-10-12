Власти Болгарии ввели визовый режим для россиян со служебными паспортами

Болгарские власти одобрили частичное приостановление действия одного из положений соглашения с Россией о взаимных поездках граждан. Согласно принятому решению, для владельцев действительных дипломатических и служебных паспортов из России отменяется безвизовый въезд, выезд, транзит и временное пребывание в стране.

Ранее Финляндия запретила въезд в страну туристам из России, за исключением поездки к родственникам, которые ходатайствуют о получении визы, сообщают «Невские новости».