Власти Болгарии ввели визовый режим для россиян со служебными паспортами
Правительство Болгарии объявило о вводе визового режима для въезда в страну для россиян с дипломатическими и служебными паспортами, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Болгарские власти одобрили частичное приостановление действия одного из положений соглашения с Россией о взаимных поездках граждан. Согласно принятому решению, для владельцев действительных дипломатических и служебных паспортов из России отменяется безвизовый въезд, выезд, транзит и временное пребывание в стране.
Ранее Финляндия запретила въезд в страну туристам из России, за исключением поездки к родственникам, которые ходатайствуют о получении визы, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru