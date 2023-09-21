Власти Болгарии решили выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии
Посольство России в Болгарии заявило, что болгарские власти считают настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана угрозой национальной безопасности, поэтому решено выслать его из страны, сообщает ТАСС.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала, что в миграционной службе, куда вызвали священников РПЦ, указали, что им следует покинуть страну, после чего «повезли по домам, чтобы они могли собрать свои вещи».
«Это беспрецедентное событие... они просто плюнули в лицо нашей церкви, тем более что это произошло в Рождество Пресвятой Богородицы», - заключила дипломат.
Ранее российские власти объявили персонами нон грата первого секретаря американского посольства Дж. Силлина и второго секретаря Д. Бернстайна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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