Власти Абхазии заявили о необъективности решения суда об отмене итогов выборов
Действующие власти Абхазии заявили о том, что решение суда республики об отмене результатов президентских выборов не является объективным. Как сообщает Интерфакс, об этом говорится в документе, распространенном пресс-службой администрации президента.
По данным агентства, действующий лидер Абхазии Рауль Хаджимба намерен обжаловать данное решение суда. В документе также отмечается, что суд вынес решение под давлением, которое было вызвано протестами и атаками на здание суда и администрацию.
Кроме того, в документе подчеркивается, что принятое решение может усугубить общественно-политическую ситуацию в стране.
Ранее сегодня стало известно, что Абхазский суд принял решение отменить итоги выборов и назначить проведение новых. Выборы президента Абхазии состоялись в сентябре 2019 года, по их результатам с отрывом в 1% от главного оппонента победил Рауль Хаджимба.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Абхазский суд отменил итоги президентских выборов
- Стали известны подробности диалога с пилотами «Боинга» перед крушением
- В Минобороны прокомментировали инцидент с кораблями США и РФ в Аравийском море
- В США заявили об «агрессивном» российском корабле в Аравийском море
- США ужесточили санкции против Ирана