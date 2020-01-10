Власти Абхазии заявили о необъективности решения суда об отмене итогов выборов

По данным агентства, действующий лидер Абхазии Рауль Хаджимба намерен обжаловать данное решение суда. В документе также отмечается, что суд вынес решение под давлением, которое было вызвано протестами и атаками на здание суда и администрацию.

Кроме того, в документе подчеркивается, что принятое решение может усугубить общественно-политическую ситуацию в стране.

Ранее сегодня стало известно, что Абхазский суд принял решение отменить итоги выборов и назначить проведение новых. Выборы президента Абхазии состоялись в сентябре 2019 года, по их результатам с отрывом в 1% от главного оппонента победил Рауль Хаджимба.



