Власть начальника: «Сингапурскую» модель назвали неэффективной для чиновников
Нужно, чтобы чиновники были привязаны к конкретной функции с очень четким пониманием оценки ее исполнения, отметил в эфире НСН Дмитрий Журавлев.
«Сингапурская» модель будет неэффективной для российских чиновников, оценка их индивидуальной активности сведется к полной власти начальника, заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с НСН.
Ранее эксперты институтов РАН и Плехановского университета предложили повторить в РФ так называемое «сингапурское чудо», в рамках которого для роста экономики необходимо резко поднять зарплаты чиновникам ради их желания работать на результат. Об этом со ссылкой на их работу, опубликованную в журнале «Вопросы философии», пишет РБК. Такой процесс в статье называют «высокоэффективным управлением в сочетании с тотальным перфекционизмом». Для него ученые предлагают выстроить новую модель оплаты труда и премирования региональных чиновников, а также изменить систему оценки эффективности губернаторов, региональных министерств и ведомств. Журавлев не поверил в реализацию идеи.
«Региональные чиновники работают по-разному… Что касается самой идеи, теоретически она разумна. Если бы у нас был какой-нибудь старик Хоттабыч, который точно бы понимал степень вклада того или иного чиновника, то индивидуальное применение, конечно, лучше. Потому что задача премии – стимулирование активности, а коллективная активность – это ничья. Кто там реально вложил в это силы, а кто рядом за столом сидел и в шахматы играл, непонятно. Мы не очень можем оценить эту самую индивидуальную активность. В нашем случае оценка индивидуальной активности сведется просто к полной власти начальника, который будет по своему представлению о правильном делить прибыль. Сейчас он вынужден делить ее на равные части, а так он будет делить ее так, как его пятка предсказала. Боюсь, эффект будет прямо противоположный. Но в принципе идея верная», - сказал Журавлев.
Также он отметил, что в России сегодня нет объективных инструментов анализа работы чиновников.
«Это же тоже не объективно. Например, я шел по улице, попал ногой в лужу, и у меня сложилась очень негативная оценка чиновников. А другой прошел мимо безопасно и у него позитивная оценка. Оценка людей в единице времени не является абсолютно объективной. Быть уверенным, что она реально отражает не просто вклад аппарата, а вклад отдельного чиновника, нельзя. Человек, которого вы будете спрашивать, он же не знает, кто и за что отвечает, он знает результат. Нужно, чтобы чиновник был привязан к конкретной функции с очень четким пониманием оценки ее исполнения», - добавил собеседник агентства.
По данным Росстата, в 2022 году (последние данные) среднемесячная заработная плата гражданских служащих в госорганах (как федеральных, так и региональных) составила 79,8 тысячи рублей. В центральных аппаратах федеральных органов она равнялась 197 тысяч рублей, а в территориальных управлениях федеральных органов – 61,5 тысячи рублей. В госорганах регионов среднемесячная зарплата в 2022 году составила 91,1 тысячу рублей, передает «Радиоточка НСН».
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