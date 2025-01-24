Власть начальника: «Сингапурскую» модель назвали неэффективной для чиновников

«Сингапурская» модель будет неэффективной для российских чиновников, оценка их индивидуальной активности сведется к полной власти начальника, заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с НСН.

Ранее эксперты институтов РАН и Плехановского университета предложили повторить в РФ так называемое «сингапурское чудо», в рамках которого для роста экономики необходимо резко поднять зарплаты чиновникам ради их желания работать на результат. Об этом со ссылкой на их работу, опубликованную в журнале «Вопросы философии», пишет РБК. Такой процесс в статье называют «высокоэффективным управлением в сочетании с тотальным перфекционизмом». Для него ученые предлагают выстроить новую модель оплаты труда и премирования региональных чиновников, а также изменить систему оценки эффективности губернаторов, региональных министерств и ведомств. Журавлев не поверил в реализацию идеи.